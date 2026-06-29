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Bursa'da düzenlenen festivalde kan aktı: 2 kişi yaralandı

Bursa'da düzenlenen festivalde kan aktı: 2 kişi yaralandı

29.06.2026 00:55:00
Güncellenme:
İHA
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Bursa'da düzenlenen festivalde kan aktı: 2 kişi yaralandı

Bursa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Ceza sahne aldı. Konser alanında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Olay, merkez Nilüfer ilçesinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde meydana geldi.

Ceza isimli sanatçının sahne aldığı konser alanında, O.S.(25), M.B.K.(29) ve F.M. arasında sözlü tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya döndü. F.M., yanında getirdiği bıçakla O.S. ile M.B.K.'ya saldırdı. Bıçak darbeleriyle yere yığılan ikiliyi görenler, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli F.M. ise, olay yerinden kaçtı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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