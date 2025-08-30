Bursa'da erkek şiddeti: Eski eşi tarafından darbedildi!

Bursa'da yaşayan Azerbaycan uyruklu Sabına R. ile B.A., 2019 yılında tanışıp birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre; 2020 yılında resmi olarak evlenen çift, 1 erkek çocuk sahibi olurken, zamanla aralarında şiddet nedeniyle geçimsizlik başladı.

İkinci çocuğuna 3 aylık hamileyken eve gelmemeye başlayan eşinin, başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrenip, boşanma davası açan Sabına R., 2022 yılında B.A'dan boşandı. Ayrıldıktan sonra ikinci oğlunu dünyaya getiren Sabına R., eski eşinden şiddet görmeye devam etti. Eski eşi B.A. tarafından darbedilip şikayetçi olan Sabına R., B.A. hakkında uzaklaştırma kararı da aldırdı.

"1 AY SEN BAK' DEDİ"

Çocukların velayetinin babada olduğunu ve kendisine iki haftada bir teslim edildiğini söyleyen Sabına R., iddiaya göre, B.A.’nın eşi tarafından aranıp, 1 ay boyunca çocuklara bakması istendi. Bunun üzerine 16 Ağustos’ta 2 çocuğunu alıp evine getiren Sabına R., B.A.’nın kendisini arayıp, çocukları geri getirmesini, yoksa polise şikayet edeceğini söylemesi üzerine, 17 Ağustos’ta çocuklarını geri götürdü. Ancak bu sırada sokak ortasında eski eşi tarafından darbedildi. Ailesinin ve çocuklarının gözü önünde darbedilen Sabına R., o anları şöyle anlattı:

“3 senedir boşanmış durumdayız. 2 senedir şiddet görüyorum. Cumartesi aldım çocukları. Velayet babasında olduğu için görüş günü bana veriliyor 2 haftada bir. Çocukları babasından alırken, eski eşimin karısı teslim etti. ‘Götür 1 ay kendin bak, ben dinlemek istiyorum’ dedi. Ben de ‘Tamam’ dedim. Pazar akşamı 6’da normalde teslim etmem gerekiyordu. Teslim etmedim. Eski eşim arkadaşının telefonuyla beni arattırdı. Çocukları getirmediğim için delirmiş durumdaydı. Ben de durumu anlattım, ‘Tamam’ dedi kapattı. Sonra karakoldan aradılar. Çocukları kaçırdığımı söylediler. Kaçırmadım, çocukların annesiyim. Polis tutanak tutacağını söyledi. Ailem çocukları taksiyle götürüp, teslim etmemi istedi.”

Çocuklarını teslim ettiği sırada B.A.’nın saldırısına uğrayan ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Sabına R., “Çocukları teslim ederken balkona çıktı karısıyla. ‘Çocukları almıyorum, geri götür’ dedi. Ben de ‘Alacaksın bu kadar getirdim’ dedim. Karısı da ‘Tamam kapının önüne bırak çocukları, biz sonra alırız, sen git’ dedi. Çocukları teslim alana kadar burada kalacağımı söyledim. Eski eşim bana yaklaştı. Geri gitmesini istedim. Gitmedi. Arkadaşa polisi aramasını söyledim. O anda kafama yumrukla vurdu. Telefonum elimden savruldu. Arkadaşımın üzerine yürüdü, önüne geçerken bu sefer saçımdan tuttu. Başıma defalarca yumruk vurdu, yerde sürükledi. Dizim yara bere içinde. Arkadaşları ayırdı. Karakola gidip rapor aldım. Uzaklaştırma kararı istedim. Mahkeme 6 ay uzaklaştırma verdi" dedi.

Eski eşine daha önce de uzaklaştırma kararı aldırdığını, ancak süre bittikten 2 ay sonra bu saldırıyla karşı karşıya kaldığını söyleyen Sabına R., "Ben uzaklaştırma kararına rağmen elektronik kelepçe istedim. Talebim bu şahsın içeri girmesi ya da en azından elektronik kelepçe ile kontrol altında tutulması" dedi.

B.A.’ya elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.