Bursa'da erkek şiddeti... Kadının yardımına bir başka kadın koştu: O anlar kamerada

29.05.2026 18:52:00
DHA
Bursa'da tartıştığı kadını darbeden kimliği belirsiz erkek, başka bir kadının araya girip kendisini iterek uzaklaştırdı. Araya giren kadının müdahalesiyle kavga sonlanırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Olay, Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi’ndeki kaldırımda meydana geldi.

Kimliği belirsiz bir kadın ile yanındaki erkek arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, iddiaya göre kadını darbederek yere düşürdü.

Yerden kalkmaya çalışan kadının boğazını sıkan saldırgana, o sırada üst geçit merdivenlerinden inen başka bir kadın müdahale etti.

Hızla olay yerine gelen kadın, saldırganı iterek uzaklaştırdı ve kavgayı sonlandırdı.

Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

