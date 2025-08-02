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Bursa'da feci kaza: Abla ile kardeş hayatını kaybetti

Bursa'da feci kaza: Abla ile kardeş hayatını kaybetti

2.08.2025 09:48:00
Güncellenme:
DHA
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Bursa'da feci kaza: Abla ile kardeş hayatını kaybetti

Nilüfer ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücü Tuğba Akpınar ile kardeşi Seda Akpınar hayatını kaybetti, diğer sürücü İsmail Sevinç ise yaralandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde saat 01.45 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre; Tuğba Akpınar (35) idaresindeki 16 BGM 213 plakalı otomobil ile İsmail Sevinç (22) yönetimindeki 16 BHS 56 plakalı hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Tuğba Akpınar ile yanında bulunan kardeşi Seda Akpınar (28) araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı gören çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı kontrolde Tuğba ile Seda Akpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan diğer sürücü İsmail Sevinç, olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sevinç tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Akpınar kardeşlerin cansız bedeni, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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