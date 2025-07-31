Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Anne öldü, baba ve 3 çocuk yaralandı!

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Mikail A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Sevindikli yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyerlere ve yön levhasına çarptıktan sonra takla attı.

Olayın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan Mikail A.’nın eşi Y.A., olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile birlikte araçta bulunan üç çocuk ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilk müdahaleyi yapan sürücülerden Mehmet Eleftoz, "Araba zigzag çiziyordu. Bizi solladı, bayağı bir süratli geliyordu. Geldiği gibi işte direğe çarptı. Ben durdum, kurtarmaya çalıştık. 3 kişi çıkarttık, babaları kendi çıktı zaten. Yozgat'tan geliyormuş, Avrupa'ya gidiyormuş. Kader işte, uykusuzluk" ifadelerini kullandı.