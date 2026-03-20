Bursa'da feci kaza... Araç reklam panosuna çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Bursa-Ankara kara yolunda, İmran S. (18) idaresindeki 48 RG 073 plakalı otomobil, yol kenarındaki reklam panosuna çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü İmran S. ile Aslan D. (20) ve Mert C. (19), itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aslan D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aslan D.'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.