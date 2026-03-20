Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bursa'da feci kaza... Araç reklam panosuna çarptı: Ölü ve yaralılar var!

20.03.2026 11:11:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İnegöl ilçesinde otomobilin reklam panosuna çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolunda, İmran S. (18) idaresindeki 48 RG 073 plakalı otomobil, yol kenarındaki reklam panosuna çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü İmran S. ile Aslan D. (20) ve Mert C. (19), itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aslan D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aslan D.'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Image

İlgili Konular: #kaza #otomobil #Bursa #reklam panosu

İlgili Haberler

Adana'da bayram sabahı korkunç kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!
Adana'da bayram sabahı korkunç kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var! Adana'nın Kozan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.
D-100’de facia gibi kaza: Servis aracı devrildi, 1 ölü, 9 yaralı
D-100’de facia gibi kaza: Servis aracı devrildi, 1 ölü, 9 yaralı Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda personel taşıyan bir servis aracı, bariyere çarparak devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Nevşehir’de zincirleme kaza: Ölü sayısı 3’e yükseldi, 6 yaralı
Nevşehir’de zincirleme kaza: Ölü sayısı 3’e yükseldi, 6 yaralı Nevşehir’de üç aracın karıştığı zincirleme kazada baba ile 9 ve 15 yaşındaki iki oğlu yaşamını yitirdi, anne ise ağır yaralı olarak yoğun bakıma alındı. Bayram tatili için yola çıkan ailenin kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.