Bursa'da feci kaza... Yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

4.04.2026 10:09:00
İHA
İznik ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Çakırca Mahallesi sınırlarından geçen İznik-Orhangazi karayolunda, saat 05.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; özel bir şirkete ait olan 16 H 1803 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafına devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralanırken, 1 kişinin aracın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Başakşehir’de feci kaza: Ağır yaralanan polisin beyin ölümü gerçekleşti Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda meydana gelen kazada ağır yaralanan Polis Memuru Seçkin Yalçın’ın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.
D-650’de zincirleme kaza... 3 TIR birbirine çarptı: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Sakarya’nın Adapazarı-Pamukova D-650 karayolu Geyve geçişinde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe tamamen kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Aydın'da feci kaza: Kırmızı ışık ihlali can aldı! Aydın’ın Köşk ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir kamyonun neden olduğu zincirleme kazada, devrilen beton elektrik direğinin altında kalan bisiklet sürücüsü Niyazi Şen hayatını kaybetti.