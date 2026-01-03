Bursa'da fırtına uçurdu! 60 kilonun altındakiler yolda yürümekte güçlük çekti...

Bursa'da saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Çok sayıda ağacın dalları kırıldı, işyerlerinde zarar meydana geldi.

Fırtına sebebiyle sokağa çıkanlar yürümekte güçlük çekti. Teleferik ve feribot seferleri iptal edildi. Bursa Valiliği bir gün öncesinde gerekli uyarıları yaptı.

HIZI 75 KİLOMETREYE KADAR ULAŞTI

Fırtınanın hızının 75 kilometreye kadar ulaşacağı açıklandı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 11-12 derece olarak ölçülürken, fırtına şiddetini artırdı.

Merkez Osmangazi ilçesinde bir çok işyerinde maddi hasar meydana geldi. Simitçi büfeleri yıkıldı, çöp konteynerleri harekete geçti. Elektrikli bisikletler de yerinde duramayarak devrildi.

Fırtına en çok yolda yürümek isteyenlere ve özellikle 60 kilo altındaki yurttaşlara güçlük yaşattı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda fırtına sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı kişiler yanındaki yakınlarına tutunmak zorunda kaldı.

Fırtınanın etkisinin zaman zaman geçmesiyle vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.

Öte yandan fırtına sebebiyle Uludağ'a giden teleferiğin seferleri ile Mudanya Yenikapı ve Mudanya Kabataş arasında çalışan bazı feribot seferleri iptal edildi.