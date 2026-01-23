Bursa'da forkliftten düşen işçi kurtarılamadı!

Cerrah Mahallesi 3. Sanayi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasının bahçesinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; işçi Yüksel Erkol (49), 10 ALE 841 plakalı kamyonetini fabrikanın bahçesine çekti. Erkol, fabrikadan aldığı içerisinde talaş bulunan çuvalları forklift ile yüklemeye başladı.

Kasaya düşmeyen çuvalları forkliftin üzerine çıkıp iten adam, dengesini kaybederek kafa üstü yere düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan işçi özel araçla İnegöl'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralı işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yüksel Erkol'un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.