Bursa'da genç avukatı katletmişti… Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Bursa Gürsu ilçesinde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Avukat Hatice Kocaefe hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı Hakkı Çetin’in, borcunu ödemediği için kendisine icra takibi başlatan tarafı tehdit ettiği; Kocaefe'nin, çekini icraya verenlerden biri olması nedeniyle hedef haline geldiği belirtildi.

Katilin emniyetteki ifadesinde, “Silahı Elif Ç.’ye çevirmiştim, Hatice’yi yanlışlıkla vurdum. İcraya başvurdukları için çok sinirlendim” dediği öğrenildi.

İCRAYA VERİLMESİNE “ÇOK ÖFKELENMİŞ”

Şüpheli Hakkı Çetin’in ifadesinde, birlikte iş yaptığı kişilerle aralarındaki borç ilişkisini anlattığı ve çekleri ödeyeceğini bildirmesine rağmen icraya verilmesine çok öfkelendiğini söylediği ifade edildi.

SALDIRI ÖNCESİ OLAY YERİNİ KEŞFE ÇIKMIŞ

Öte yandan soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası kayıtları, zanlının olay öncesinde köy meydanında araçla bir süre tur attığını ortaya koydu.

Görüntülerde şüphelinin aynı bölgede dolaştığı ve bir süre sonra saldırının gerçekleştiği noktaya yöneldiği görüldü.

İfadesinde, Elif Çalışkan'ı gördükten sonra ateş ettiğini ve çevredeki diğer kişileri fark edince ateşi kestiğini belirten zanlı, olayın ardından hızla kaçtığını, farklı noktalara giderek saklanmaya çalıştığını anlattı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından saklandığı evde yakalanan şüpheli emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çetin ile beraber yardımla suçlanan toplam beş kişi tutuklandı. İki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Çetin’in, daha önce de beş ayrı suçtan sabıkasının bulunduğu tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, pazartesi günü saat 17.00’de Gürsu’nun Ağaköy Mahallesi’nde gerçekleşti. Hakkı Çetin’in, armut satışı konusunda anlaşmazlık yaşadığı Elif Çalışkan’ın avukat kız kardeşi Hatice Kocaefe’ye icra takibiyle karşılık verilmesinin ardından, iki kardeşe tehditlerde bulunduğu ileri sürüldü. Kocaefe’nin hukuki süreçten vazgeçmemesi üzerine gerginlik daha da arttı.

Aile üyeleriyle birlikte iş yerine giden Hatice ve Elif, otomobille yolları kesilen saldırıda hedef oldu. Silahlı saldırıda Elif Çalışkan dizinden yaralanırken, Hatice Kocaefe göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Kocaefe hayatını kaybetti. Elif Çalışkan ise hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.