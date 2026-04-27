Bursa'da hastane satışına tepki: 'Kim nereyi alırsa alsın, onları geri alacağız'

Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ve Memleket Hastanesi’nin Cumhurbaşkanı Kararı ile satışa çıkarılması Bursa Tabip Odası öncülüğünde protesto edildi.

Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi önündeki protestoya CHP Bursa Milletvekilleri Kayıhan Pala, Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk, Birleşik Kamu-İş İl Başkanı Engin Yurdakul, Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

“SAĞLIK ALANLARININ ELDEN ÇIKARILMASI KAMU YARARIYLA AÇIKLANAMAZ”

Bursa Tabip Odası Başkanı Ferda Firdin, burada yaptığı açıklamada, meselenin devletin güvence altına almakla yükümlü olduğu en temel haklardan sağlık hakkının halkın elinden alınması meselesi olduğunu belirtti.

Bursa'nın sanayisiyle, tarımıyla ve turizmiyle ülke ekonomisine yüksek katkı sunduğunu ifade eden Firdin, şunları kaydetti:

"Ancak ne yazık ki hastane yatak sayısı ve yoğun bakım kapasitesi açısından ülkemizin gerisinde kalmaktadır. Mevcut kapasite yetersizken, halkın kolay ulaşabildiği sağlık alanlarının elden çıkarılması kamu yararıyla açıklanamaz. Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ve Memleket Hastanesi başta olmak üzere, Diş Hastanesi, Mustafakemalpaşa’daki 7 nolu Tepecik Aile Sağlığı Merkezi gibi halkımızın kolay ulaşabildiği ve uzun yıllardır büyük bir ihtiyacı karşılayan bu alanların satışı, bu hastanelerden hizmet gören halkımızın aleyhine bir karardır.

Memleket Hastanesi, Ahmet Vefik Paşa tarafından inşa ettirilip 1868 yılında hizmete sokulmuş, Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşlarını ve Kurtuluş Savaşı'nı görmüştür. Cumhuriyet bile ilan edilmeden önce 1922’de onarılıp tekrar hizmete sokularak yıllarca halkın şifa kaynağı olmuştur. Bina 1952 yılında yeniden inşa edilerek Türkiye’nin ilk memleket hastanesi unvanını almıştır. Ardından bina dayanıksız denilerek 2019’da tadilatına başlanıp yeniden hizmete sokulacağı söylemleriyle bugüne kadar gelmiştir. Bu tarihsel süreklilik, sadece bir binaya değil, bir kamusal sağlık geleneğine işaret eder. Bu hastanenin satışı aynı zamanda bir geleneğin, bir tarihin yok edilmesi olacaktır. Bu yanlış karardan derhal dönülmelidir."

“BÖLGEDE YAŞAYANLARIN İKAMET NEDENİ HASTANEYE YAKIN OLMASI”

Firdin, Bursa’nın kalbi olan bu bölgede yaşayan nüfusun burada ikamet etmesinin en önemli sebeplerinden birinin hastaneye kolay ulaşabilmek olduğunu belirterek, "Ekonomiye kaynak bulmanın yolu hastane yerlerini satışa çıkarmak değildir. Ücretsiz bir şekilde devlet tarafından verilmesi gereken sağlığa ulaşım hakkı bu satışlarla gasbedilmektedir. Halkımızı zaten aylarca randevu sırası beklemek zorunda bırakan mevcut durum daha da kötüleşerek parası olanın özel hastanelerden hizmet alabildiği, olmayanın alamayacağı bir konuma getirecektir. Bugün burada yalnızca bir hastane yerini değil, bu kentin sağlık hakkını, kamusal vicdanını ve ortak geleceğini savunuyoruz. Bu topraklarda sağlık bir ticaret konusu değildir. Hastane bir yatırım aracı değildir. İnsan hayatı piyasa hesabına sığmaz. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Bu karar yanlıştır ve kabul edilemez. Sağlık hakkı savunulmadan hiçbir hak güvende değildir" diye konuştu.

“BEN TAKSİ TUTAMAM, GİDEMEM ŞEHİR HASTANESİ’NE”

Basın açıklamasına katılan bir vatandaş ise, “Altmış senedir ben burada oturuyorum. Emekli astsubay kızıyım. Benim baba Sarıkamış’ta sınırda mayın döşedi. Şimdi onu da kaybettim, annemi de kaybettim. Tek başına yaşıyorum. İnsülin kullanıyorum. Şeker hastasıyım. Dizlerim rahatsız. Tansiyon hastasıyım. Bir gözüm görmüyor. Siz hastanelerimizi satıp ne yapmak istiyorsunuz, bizi öldürmek mi? Benim gibi bir sürü hasta var Şehir Hastanesi’ne gidemeyen. Taksiler ne kadar? Benim babam emekli, en alt kademe subaylardan. Benim babam ne alıyor ki? Ne parası var ki? Ben taksi tutamam, gidemem Şehir Hastanesi’ne" dedi.

“KİM NEREYİ ALIRSA ALSIN ONLARI GERİ ALACAĞIZ”

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ise, “En son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim; burayı eğer satın almayı düşünen birileri varsa şimdiden söylüyorum, en fazla iki yıl sonra iktidarız. Kim nereyi alırsa alsın onları geri alacağız. O yüzden kimse hiçbir yerin satın almak konusunda girişimde bulunmasın" dedi.

Pala, "burası 2019’da kapatılınca dönemin AKP milletvekilleri ve bakanının 'Burayı yakın zamanda açacağız' diye söz verdiklerini" anlatarak, "Bizim özümüzde bir Sağlık Bakanı söz veriyorsa bu topraklarda söz değerlidir. Ama anlıyoruz ki onlar için sözün hiçbir değeri yok. Onlar burayı satabilmek için sizin paralarınızla binaya tadilat yaptırıyorlar. Bunu asla kabul etmiyoruz. Daha önceki 55 taşınmaz için CHP olarak Danıştay'da dava açtık. Şimdi bu 71 için de Danıştay'da dava açacağız. Sonuç ne olursa olsun kimse buraları satın almaya yeltenmesin. İktidara geldiğimiz gün bunların hepsini geri alacağız" diye konuştu.

“BAKAN SÖZ VERMİŞTİ”

Bu satışların hiçbirisinde kamu yararı bulunmadığını söyleyen Pala, şunları kaydetti:

"Daha önce de hastane kapatılacak dendiği için ben bizzat bundan önceki Sağlık Bakanı’yla görüşmüş, ondan aldığım sözleri buraya gelip hem hasta odalarında hem doktor odasında hem de dışarıda toplumla paylaşmıştık. Bakan söz vermişti. 'Bırakın burayı yıkmayı, yakmayı ya da başka bir şekilde birine vermeyi, buradaki hizmeti genişleteceğiz' demişti. Çünkü Şehir Hastanesi açıldıktan sonra az önce söylediği gibi bu bölgede gidilecek bir kamu hastanesi kalmadı.

AKP milletvekillerinin hastane sayısı, özel hastane sayısı artarken şehrin içinde gidilecek kamu hastanesi ortadan kalktı. Şimdi Çekirge Devlet Hastanesi'ni de kapatıyorlar. O da yeni bir kararla satılığa çıkartılacak yerlerden birisi olacak gibi görünüyor. Bakın bu hastane de dahil hepimizin tarihine saygı duyduğumuz Memleket Hastanesi de dahil bu bölgede yeniden hizmet vermesini sağlayacağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Sağlık alanları halkındır ve halka da iade edilecektir. Kim alırsa alsın hiç önemli değil. Buradan söylüyoruz. İktidara geldiğimiz gün bunlar tekrar halkın olacaktır.”