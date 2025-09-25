Bursa'da ilkokulda dehşet: Öğrencinin parmağı koptu, ders devam etti!

Olay, Setbaşı Mahallesi'nde bulunan Setbaşı Dörtçelik İlkokulu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, öğretmeni tarafından kapıda durması istenen 2. sınıf öğrencisi, teneffüs sırasında kapının kapanmasıyla parmağını kaybetti. Büyük acı yaşayan Poyraz'ın arkadaşları hemen yardım istese de öğretmen derse devam etti. Bunun üzerine öğrenciler, velilere haber verdi.

PARMAĞI OKUL KORİDORUNDA BULUNDU!

Çocuğun velisi Gamze T., okula gelerek yaralı oğlunu kendi imkânlarıyla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Poyraz'ın kopan parmağı ise arkadaşları tarafından okul koridorunda bulundu.

Aile, parmağı buz kutusunda hastaneye yetiştirerek doktorlara teslim etti. Uludağ Üniversitesi'ne sevk edilen ve burada yapılan başarılı operasyonla küçük çocuğun parmağı yeniden yerine dikildi.

Gözyaşları içinde olayı anlatan anne Gamze T. okula geldiğinde gördükleri karşısında şok olduğunu belirterek, "Çocuğumun parmağının sadece peçete ile sarılı olduğunu gördüm. Kendi imkanlarımla hastaneye götürdüm. Okula sağlık ekibi ve ambulans çağrılmaması akıl alacak gibi değil" diye konuştu.

Aile, ihmalkâr davrandığını öne sürdükleri öğretmen Ü.Ö.K.'den şikâyetçi olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Veliler de bu olaya tepki gösterirken, okul idarecileri ve öğretmenlerden daha fazla duyarlılık beklediklerini dile getirdiler.