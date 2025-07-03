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Bursa'da kazı sırasında doğal gaz borusu patladı: Yaralılar var!

Bursa'da kazı sırasında doğal gaz borusu patladı: Yaralılar var!

3.07.2025 14:09:00
Güncellenme:
DHA
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Bursa'da kazı sırasında doğal gaz borusu patladı: Yaralılar var!

Nilüfer ilçesinde elektrik şebekesinde yapılan kazı çalışması sırasında doğal gaz hattı borusunda patlama oldu. Patlamayla birlikte gaz alev alırken, 3 işçi yaralandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde saat 09.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Nisa Sokak'ta elektrik şebekesini yer altına almak için iş makinesiyle yürütülen kazı çalışması sırasında doğal gaz hattı borusunda patlama oldu.

3 İŞÇİ YARALANDI

Patlamayla birlikte gaz alev aldı, 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis, doğal gaz ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını kapatarak güvenlik önlem alırken, mahalledeki elektrik ve doğal gaz akışı kesildi.

Yaralı işçilerden 2'si ambulansta tedavi edilirken, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 1 işçi, ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı. Doğal gaz borusu onarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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