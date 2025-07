Hendek'teki patlamanın 5'inci yılı… Patlamada oğlunu kaybeden baba Yılmaz: 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti firari büyük patronu yakalayamıyor ne hikmetse'

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda 7 işçinin hayatını kaybettiği ve 127 kişinin yaralandığı patlamanın üzerinden beş yıl geçti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, davada önemli bir karar vererek tutuklu sanık fabrika sahibi Yaşar Coşkun hakkında "bilinçli taksirle öldürme" suçundan verilen mahkumiyet kararını bozdu. Yüksek Mahkeme, Coşkun'un "olası kastla öldürme" suçundan yargılanması gerektiğine hükmetti. Diğer sanıklar yönünden ise verilen cezaların yetersiz olduğu gerekçesiyle bozma kararı verdi. Yeniden görülmeye başlanan dava Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Bir sonraki duruşma, 14 Temmuz'da yapılacak.

"ACIMIZI YAŞAYAMAMIŞKEN ADALET PEŞİNDE KOŞUYORUZ'';

Patlamada hayatını kaybeden işçilerden Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz, ANKA Haber Ajansı'na geçen beş yılda yaşananları anlattı, adalet çağrısını yineledi.

Patlamada kaçak barut imalatı yapıldığına dikkat çeken Yılmaz, yaşananları "katliam" olarak nitelendirdi ve "Biz hala acımızı, yasımızı yaşayamamışken adalet peşinde koşuyoruz" dedi. Yılmaz, 3 Temmuz'da saat 16.00'da patlamanın yaşandığı fabrika alanında bir anma programı düzenleneceğini ve 14 Temmuz'da duruşmalarının devam edeceğini duyurdu. Tüm siyasi partilere, sendikalara, sivil toplum kuruluşlarına ve barolara çağrıda bulunan Yılmaz, "Bu anmaya herkesin katılmasını bekliyoruz" dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'a ve siyasi parti liderlerine seslenen Yılmaz, "İşçilerin safında, yanında olun" çağrısında bulundu. Yargı sürecine de değinen Yılmaz, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği cezaların hem sanık hem de mağdur avukatları tarafından önce istinaf mahkemesine, ardından Yargıtay'a taşındığını hatırlattı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ BU ŞAHSI YAKALAYAMIYOR''

Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin, sanıklardan Ali Rıza Ergen Coşkun hakkındaki cezayı onayladığını, ancak bu sanığın 25 Ocak 2025'ten bu yana firari olduğunu belirten Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu şahsı yakalayamıyor, ne hikmetse" diyerek tepki gösterdi.

“OLASI KAST KARARI ÇALINMAK İSTENİYOR''

Yargıtay'ın sanık Yaşar Coşkun hakkında "olası kastla öldürme" yönünde görüş bildirdiğini hatırlatan Muammer Yılmaz, mahkemenin bu görüşe direnmeye çalıştığını belirtti. "Bu filmi daha önce Soma Maden Faciası'nda gördük" diyen Yılmaz, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma davasında da olası kast kararının Yargıtay'da son anda değiştirildiğini hatırlatarak, aynı senaryonun burada da oynanmak istendiğini ileri sürdü. Yılmaz, "Biz bu olası kastı çaldırmayacağız. Eğer olası kasttan ceza veremiyorsanız, hukuk teriminden 'olası kast'ı kaldırın ki bizim de bir beklentimiz kalmasın" diye konuştu.

Fabrikanın güvenlik amiri ve denetim ekiplerinin sorumluluğuna da dikkat çeken Yılmaz, "Emekli polis memuru olan güvenlik amiri ile birlikte tüm denetim ekibi de yargılanmalı" dedi.

"CAN ATALAY'IN ÖZGÜLÜĞÜNE KAVUŞMASINI İSTİYORUZ''

Davanın avukatlarından ve şu anda tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Şerafettin Can Atalay'a da teşekkür eden Yılmaz, "Can Atalay seçilmiş milletvekili olduğu halde hukuksuzca tutuklu. Bize göre esir tutulmaktadır. Bu davaya verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını ve yine mağdurun, haklının, işçinin yanında durmaya devam etmesini bekliyoruz. Adaletin her yönden yerini bulmasını istiyoruz. Can Atalay'a selamlar" ifadelerini kullandı.