Bursa'da korkutan yangın: Evli çift ile 3 çocuğu dumandan etkilendi

Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi Nurettin Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 2’nci katında, saat 05.00 sıralarında, yangın çıktı.

Elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangında, evden yükselen dumanları gören mahallelinin ihbarıyla, adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde olan anne Ü.G.Y. ve baba Ö.Y. ile çocukları H.Y., A.Y. ve B.Y., dışarı çıktı ancak dumandan etkilendikleri anlaşıldı.

Aile üyeleri, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Tedaviye alınan aynı aileden 5 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.