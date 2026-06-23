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Bursa'da 'montaj' dehşeti: Elektrik akımına kapılarak öldü

Bursa'da 'montaj' dehşeti: Elektrik akımına kapılarak öldü

23.06.2026 13:28:00
Güncellenme:
DHA
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Bursa'da 'montaj' dehşeti: Elektrik akımına kapılarak öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki 3 katlı binanın oluklarını montajını yaparken elektrik akımına kapılıp, 10 metreden düşen Ferdi Aydemir (44), hayatını kaybetti.
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İnegöl’ün kırsal Cerrah Mahallesi’nde yapımı süren 3 katlı bina inşaatında saat 10.00 sıralarında oluk ustası Ferdi Aydemir, binanın çatısına çıkarak yağmur suyu gider hattı montajına başladı.

Bu sırada 10 metre uzunluğundaki oluğu kaldıran Aydemir, elektrik akımına kapılıp, 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aydemir’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumu öğrenen aile yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, Aydemir’in cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Konular: #Bursa #elektrik