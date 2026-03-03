Bursa'da sürgün edilen öğretmenin 'Okulumu geri istiyorum’ eylemi ikinci haftasında

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) Bursa Temsilcisi Serkan Bebek’in sendikal faaliyetleri, laik eğitim mücadelesi ve ÇEDES projesine yönelik eleştirileri gerekçe gösterilerek sürgün edilmesinin ardından her hafta salı günü Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yapmaya başladı.

"Okulumu geri istiyorum" eyleminin ikinci haftasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde oturma eylemi ve basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Anayasaya ve hukuka aykırı tutum ve davranışlarıyla meşruiyetini tartışmalı hâle getiren; sendikal faaliyeti ve laikliği suç gibi göstermeye çalışan Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne karşı, anayasal ve meşru direnme hakkımı kullanıyorum" diyen Bebek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu mesele yalnızca Serkan Bebek’in ya da herhangi bir kişinin meselesi değildir. Bu mesele; laikliği savunanların, kamusal ve bilimsel eğitimi savunanların, tarikatlara ve gericiliğe geçit vermeyeceğiz diyen herkesin meselesidir. Sendikal faaliyet suç değildir. Laik eğitim talebi suç değildir. Anayasal haklarını kullanmak suç değildir. Haksızlığa karşı susmayacağız. Korkmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz. Tüm eğitim emekçilerini, velileri ve laik, kamusal eğitimden yana olan herkesi dayanışmaya ve birlikte mücadeleye çağırıyorum. Okulumu geri alana kadar her hafta salı günü kararlılıkla eylemimize devam edeceğiz."