Bursa'da tekel bayiine silahlı saldırı!

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde bulunan ve mesai saati sonlandığı için kepenkleri kapalı olan tekel bayiine, dün saat 23.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.

Tekel bayiine henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, mermiler kepenge isabet etti.

Şüpheli ise, saldırının ardından kaçarak uzaklaştı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.