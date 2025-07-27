Dün akşam saatlerinde Bursa’nın Kestel ilçesinde başlayan ve Gürsü ilçesine de sıçrayan orman yangınından gelen görüntüler herkesi korkutmuştu. Hızla yerleşim yerlerine yaklaşan orman yangını nedeniyle ilçedeki Karahıdır Mahallesi ile Iğdir Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar tahliye edilmişti. Peki, Bursa'daki orman yangını söndü mü? Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı mı?

BURSA'DAKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜ MÜ?

Bursa’nın en yeşil bölgelerinden olan Kestel’de başlayan orman yangını kısa sürede Gürsü ilçesine sıçramış ve yerleşim yerlerine ulaşmıştı.

Bursa Valiliğinden yapılan açılamada, '480 hane, bin 765 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları, 1163 personel ve 496 araç ile aralıksız sürdürülmektedir.' ifadeleri yer aldı.

Yangın bölgesini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise “Yangın Harekat Merkezimizde, bölgede devam eden çalışmalar ve son durumla ilgili Vali Erol Ayyıldız ve Orman Bölge Müdürümüz Erdal Şahan’dan son bilgileri aldık. Ekiplerimizin ilk andan itibaren gösterdiği kahramanca mücadele neticesinde yangının enerjisi azaldı. İnşallah kısa zaman içinde daha iyi haberler alacağız” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yangın bölgesinden son durumu paylaştı.

“Dün akşam saatlerinde Kestel ilçemizde başlayan ve gece boyunca etkisini artırarak Gürsu ilçemize ulaşan yangının ardından Avdancık, İğdir ve Karahıdır köylerimizi ziyaret ederek hemşehrilerimizin yanında olduk. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alınmış olması bizleri bir nebze rahatlatsa da, bazı bölgelerde devam eden alevler nedeniyle tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız, teyakkuz halindeyiz.

Öte yandan Orhaneli ve Harmancık ilçelerimizi etkileyen yangın gece saat 03.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu yangına müdahale eden bir itfaiye personelimizin kalp krizi geçirmesi sonucu yoğun bakımda olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Çalışma arkadaşımıza acil şifalar diliyorum.

Her iki yangın noktasında da büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekip arkadaşlarımıza, Orman Genel Müdürlüğü personeline , gönüllülerimize, kuryelerimize, gönüllü motor sürücülerimize, çevre illerimizden-ilçelerimizden gelen ekiplere ve destek veren, katkı sunan hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Bir daha böyle afet yaşamamamız dileğimle…”