Bursa'dan sonra İstanbul... LGS'de bir skandal daha!

Türkiye çapında geçen pazar günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu'nda giren Beren Erdem ve Çağan Umut Çak isimli 2 öğrenci büyük bir şok yaşadı. İddiaya göre sınav görevlisi tarafından öğrenciler ilk oturumda yanlış sıralara oturtuldu.

Sınav başladıktan 15 dakika sonra durumu fark eden görevliler önce öğrencilerin yerlerini değiştirdi, ardından da kitapçık ve optikte işaretlenen alanlar silindi. Ancak yaşanan karışıklık sebebiyle süre kaybeden ve motivasyon kaybı yaşayan öğrenciler, sınavdan ağlayarak çıktı.

CİMER’E BAŞVURU

İlk oturumun sonunda öğrenciler durumu velilerine anlatsa da sınav görevlileri yapacak bir şey olmadığını söyledi. Öğrenciler, daha sonra ikinci oturuma girdi. Aileler sınavdan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giderek şikayet dilekçesi verdikten sonra sorunlarının çözülmesi için CİMER'e de başvuru yaptı. Mağdur olduklarını dile getiren çocukların aileleri, çözüm konusunda yardım talep etti.

“ÇOCUKLAR PSİKOLOJİK OLARAK DAĞILIYOR”

Kızı Beren Erdem'in yaşadığı sorunu anlatan anne Nilay Uygur, "Sınav başlarken çocukları hatalı yerlere oturtuyorlar. Sınav başladıktan 15-20 dakika sonra kitapçıklarında yanlış verildiğini fark ediyorlar. Daha sonra cevap anahtarları silinerek çocuklara geri veriliyor. Çocuklar psikolojik olarak dağılıyor. Çocuklar telaşa kapılıp ne yapacaklarını bilemiyorlar. Zamanı yönetemedikleri için sınavı yetiştiremiyorlar. Herhangi bir tutanak tutulmuyor, ya da ek süre verilmiyor. Bursa'da yaşanan olayda tutanak tutulup çocuklara ek süre vermişler ama bizde ek süre verilmiyor. Amacımız sadece iyi bir liseye gitmekti. Emeklerimiz boşa gitti. İki çocuğun da psikolojisi olumsuz yönde etkilendi. Çok üzgünüz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe verdik. CİMER'e başvuru yaptık" şeklinde konuştu.

“SINAVIMIZ KÖTÜ GEÇTİ”

LGS sınavında kitapçıklar karıştığı için herhangi bir tutanak tutulmadığını belirten Çağan Umut Çak'ın annesi Bahar Çak ise, "İlk başta yanlış yere oturtuluyor ve kitapçıklarında yanlış olduğu fark ediliyor. Bu arada 15 dakikalık bir zamanları geçiyor. Bu zaman çocuklar verilmiyor, bu durum kayıt altına da alınmıyor. İlk oturum bitince çocuğum psikolojik olarak bitmiş bir şekilde yanıma gelip durumu anlattı. Bu şekilde de ikinci oturuma girmek zorunda kaldı. Sınavımız kötü geçti. Yetkililerden bu durumu telafi etmelerini rica ediyorum. Yetkililerle görüşünce ‘Biz müdahale etmeye çalıştık. Yetkililerle görüşmeye çalıştık fakat artık yapabileceğimiz bir şey yok, zarflarımız kapatıldı. Bu durumla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi verebilirsiniz' denildi bize. Biz gerekli yerlere şikayetlerimiz ilettik. Çocuklarımız için telafi edilebilir bir durum olmasını istiyorum. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.