Bursa Gemlik’teki orman yangını kontrol altında

01 Nisan 2022 Cuma, 16:35

Bursa’nın Gemlik ilçesi Yeniköy Mahalle girişinde alevleri gören yurttaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ve Gemlik itfaiyesi yangına müdahale etti.

Kısmen kontrol altına alınan yangında alevlerin zaman zaman yükseldiği görüldü.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının çöpleri yakarken çıktığı üzerine duruluyor.

