Bursa İl Eğitim Müdürü’nün ‘karnesi’ hazırlandı: Tarikat ve cemaatlerle işbirliğinden ‘5’ aldılar!

Eğitim-İş Bursa Şubesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu’nun ‘karnesini’ hazırladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bildiğiniz üzere Ahmet ALİREİSOĞLU ilimizde Milli Eğitim Müdürü olarak 2. yılını dolduracaktır. Bursa’yı tanımak, eğitim sorunlarını tespit etmek ve çözümler üretmek için 2 yıl gibi yeterli bir süre görev yapan İl Milli Eğitim Müdürü, sorunlara çözüm üretmeyi bir yana bırakın, eğitimin sorunlar yumağına dönüştüğü bir yılı daha izleyici olarak geride bırakmıştır.

Bursa ulaşım, nüfus, ticaret, kültür, sanat, spor gibi alanlarda çokça fırsatlara sahipken bu önemli potansiyeli, eğitim niteliğini arttırmak için yeterli düzeyde kullanılamamıştır.

Kentimiz artık ulusal düzeyde eğitimde başarıları ile değil skandalları ile adından söz ettirmektedir.

Bursa bir eğitim yılını daha skandallarla, ihmallerle ve yaratılan eğitim sorunları ile tamamlamıştır.

Sayın Alireisoğlu’nun Bursa’nın Öğretmenleri gözünden Karne Notları Şöyledir:

TARİKAT VE CEMAATLERLE İŞ BİRLİĞİ

Türkiye’de tarikat ve cemaatlerin vakıf ve dernek görünümüyle eğitimin en önemli paydaşı haline getirildiği Millî Eğitim Bakanlığı protokolleri Bursa’da da uygulamaya geçirilmiş, ÇEDES gibi gerici projeler bu yıl daha fazla yaygınlaştırılmıştır.

Bursa’da laik ve bilimsel nitelikte eğitim ortamı oluşturmakla görevli iken, eğitimi dinselleştirmek için çokça proje ve etkinlik onayına imza atan İl Müdürü, eğitimde dinselleşme adımlarını hızlandırmıştır. Bursa’da yaşıtlarıyla ve öğretmenleriyle örgün eğitimde olması gereken on binlerce çocuk, tarikat ve cemaatlerin yurt adı verilen medreselerinde, evlerinde abilerle-ablalarla kalmaktadır. Örgün eğitime devam etmeyen her bir çocuğu izleyip bulmakla, örgün eğitime kazandırmakla sorumlu olan Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, örgün eğitime devam etmeyen öğrencilerin tarikat ve cemaatlerde olduğunu bildiğinden, peşlerine düşmemiş, kayıp çocukların takibini gerektiği gibi yapmamıştır. Bu ihmallerin ağır bedellerini ise çocuklar ödemiştir. Yakın bir geçmişte Bursa’da İsmailağa cemaatine ait Uluçınar Derneği’ne bağlı yurtta, yine bir tarikat yurdunda, temel eğitim çağındaki çocukların istismara uğradığı ortaya çıkmıştır. Üstelik istismarın üzeri kapatılsın diye çocuklar evlerine gönderilmiştir. Ne okulda ne de hafızlık kursunda olmayan bu çocukları Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu dert edinmemiştir. Çünkü Bursa İl Milli eğitim Müdürlüğü tarikat ve cemaatlerle öylesine içli dışlıdır ki Bursa’nın okullarını vakıf ve dernek görünümlü tarikat ve cemaatlere yaz okulu bahanesiyle pay etmektedir.

Geçtiğimiz hafta gündeme gelen ve TÜGVA’nın 132 okulda duyurusunu yaptığı yaz okulları için TÜGVA’ya Bursa’da 43 okul tahsis etmiştir. Bunun yanı sıra Nur Cemaati’ne bağlı Hayrat Vakfı’na 17 okul, Somuncu Baba Vakfı’na 2 okul, İlim Yayma Cemiyeti’ne 1 okul, Ahıska Kültür ve Eğitim Vakfı’na 1 okul olmak üzere şimdilik 64 okulu tarikat ve cemaat faaliyetlerine tahsis etmiştir. Üstelik kimi dini yapılar devlet okulunda yaptıkları yaz okulu için veliden para almaktadır.

Bursa’da okullarda yaz okulu yapılacaksa Bursa İl Milli Eğitim Müdürü öğrencilerin yaz dönemindeki eğitim ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidir. Eğitim sadece belirli bir mevsimde değil, yazın da kışın da devletin görevidir. Fakat Bursa Milli Eğitimi bu görevi kendi koltuklarını borçlu hissettikleri dini vakıflara ve cemaatlere devretmiş durumdadır.

Bu değerlendirmelerle Ahmet ALİRESİOĞLU TARİKAT ve CEMAATLERLE İŞBİRLİĞİ alanındaki üstün gayretlerinden dolayı "5" alıyor.

EĞİTİMİ ÖZELLEŞTİRME VE TİCARİLEŞTİRME

Bursa yıllardır derslik açığı en fazla olan iller arasında ilk sıralardadır. Ahmet ALİRESİOĞLU ’nun görevindeki 2. yılında da Bursa’nın derslik ihtiyacı karşılanamamıştır. Deprem dayanıksızlığı nedeniyle 5 yıl önce yıkılan okulların yerlerinde yeller esmektedir. Bursa’da kalabalık sınıf ve ikili eğitim sorununun devam etmesi, bu sorunlar nedeniyle özel okullara yönelmek zorunda kalan veli sayısının artması, okulların zorunlu ihtiyaçlarının ancak veli bağışları ve aidatlarla karşılanması, devlet okullarında kayıt parasının 100 bin TL’ye ulaşması, eğitimin tepeden tırnağa paralı hale gelmesi, temel bir insan hakkı olan eğitim hakkına ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Herkese parası kadar eğitim, sermayenin hedefidir ve bu çözümsüzlüklerle sermayeyi destekleyen Ahmet Alireisoğlu Eğitimi Özelleştirme ve Ticarileştirme başarısından dolayı 5 alıyor.

NİTELİKLİ EĞİTİM ORTAMI SAĞLAMA

Bursa’da derslik sayısındaki yetersizliği yanı sıra okulların büyük çoğunluğu spor, sanat gibi gelişim alanlarında eğitim ortamlarına sahip değildir. Yalnızca duvarlarla çevrili dersliklerden oluşan bina okul olmak için yeterli değildir. Sanatın, sporun, oyunun, kütüphanenin, laboratuvarın olmadığı binalarda, bilgi ezberlemek ve sınavda hatırlamaya çalışmak eğitim değildir. Bursa’daki okulların ağırlıklı çoğunluğu okul olmaktan uzak olduğu gibi nitelik bakımından da son derece düşük bir seviyededir. Bursa’daki çocuklara nitelikli eğitim ortamı sağlayamayan Ahmet Aliresioğlu Nitelikli Eğitim Ortamı Sağlama alanından “0” veriyoruz.

ÇOCUKLARA İŞ BULMA

Türkiye’de çocuk işçilik devlet eliyle teşvik edilmektedir. Yalnızca parası olanın ulaşabildiği nitelikli eğitim olanakları giderek azalırken, kentimizde, bu hatalı eğitim sisteminde, sınav başarısı gösteremeyen çocuklar, sanayide çocuk işçi olmaya teşvik ediliyor.

Okullar sanayinin ucuz iş gücü ihtiyacını karşılamak için çocuk işçi bulma kurumlarına dönüşmüş durumdadır. MESEM kapsamındaki meslek liselerinin müdürleri sanayide kapı kapı dolaşıp işletmelerle sözleşme yapmaya, öğrencileri sanayiye göndermeye çalışmaktadır. Kentimizde binlerce çocuğun “çocuk işçi” olarak sanayinin hizmetine sunulmasına aracılık eden Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aliresioğlu ’na Çocuklara İş Bulma alanındaki üstün gayretlerinden dolayı “5” veriyoruz.

PERSONELİ KORUMA, YANDAŞI KORUMA

Okullarda öğretmenlerin ve eğitim emekçilerinin güvenliğini sağlamayan, kamu görevi nedeniyle türlü iftiralara uğrayan personeli için kılını kıpırdatmayan, ellerine geçirdikleri ilk fırsatta eğitim emekçilerini soruşturma sopasıyla yıldırmaya çalışan, yasaların verdiği açığa alma ve soruşturma yapma yetkilerini de siyasi olarak kullanan, eğitim emekçilerinin mesleki motivasyonlarını sağlamayı ve saygınlıklarını korumayı görev edinmek yerine tüm yetkilerini yandaş yöneticilere daha geniş alanlar açmak için kullanan Ahmet Aliresioğlu ’na Personeli Koruma alanından “0” Yandaşı Koruma alanından “5” veriyoruz.

GÖRÜNMEZ OLMA

Türkiye’nin dördüncü büyük kenti Bursa’da yıl boyunca yaşanan skandallar, ortaya çıkan sorunlar ve merak edilen konular hakkında Bursa kamuoyuna bilgilendirmeler yapması gereken Bursa İl Milli Eğitim Müdürü, yıl boyunca görünmez olmayı başarmıştır. Kadın yöneticinin odasının kapısı tekmeyle kırılırken, kız öğrencilere başörtüsü baskısı yapılırken, çocuklarımız tarikat yurdunda istismara edilirken ortalarda görünmeyen Ahmet Alireisoğlu yıl boyunca bir kez yerel TV’de görülmüş, bir sanat programında boyama yapmış, kendisiyle birlikte Bursa’nın eğitim sorunlarını da görünmez yapmıştır. Bu nedenle ortalarda hiç görünmeyen Bursa İl Milli Eğitim Müdürüne Görünmez Olma başarısından dolayı ‘’5’’ veriyoruz.

ÖĞRENCİ SAĞLIĞI VE BESLENME

Bursa 2024 Eylül ayında temizlik ve güvenlik personeli olmadan okulları açmış ve Ekim sonuna kadar da okullarda temizlik ve güvenlik sorununu çözememişti. Geçici önlemlerle görünmez kılınan temizlik ihtiyacı ya kısıtlı sayıda personelle giderildi ya da velilerden para toplanarak personel çalıştırıldı. Hijyensiz hijyen, malzemesiz temizlik ve güvenlik olarak yetkisiz personel çalıştırma Bursa’nın eğitim yılının fotoğrafı olmuştur.

Derinleşen yoksullukla birlikte Bursa’da her okulda öğrencilerin neredeyse yarısının aç olduğu, sağlıklı beslenemediği gerçeğini de görmezden gelen ve yoksul bir toplumda evden getirdikleriyle sağlıklı beslenme kampanyası düzenleyen Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu projesiyle de halkın yoksulluk düzeyinin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Okulların temizlik, güvenlik ihtiyaçlarını karşılayamayan, çocukların sağlıklı gıda ve temiz içme suyuna ulaşması için tek bir önlem almayan Ahmet Alireisoğlu ’na Öğrenci Sağlığı ve Beslenme alanından ‘’0’’ veriyoruz.

ANGARYA PROJELERİN AMACA ULAŞMA

Eğitimin sorunlar yumağına dönüştürüldüğü bir düzlemde okullarda birçok sorunun üstesinden gelmeye çalışan öğretmenler, iş yükleri yetmezmiş gibi bir de Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün angarya niteliğindeki projeleriyle uğraşmaktadırlar. Bakanlığın ilgili birimlerine şirin görünmek için durmadan proje üreten Bursa İl Milli eğitim Müdürlüğü bu projelerin ortaya çıkardığı bir üretimden de söz edememektedir.

Göstermelik projelerle öğretmenlerin katlanılamaz hale gelen iş yükünü daha da ağırlaştıran fakat somut bir yararı da görünmeyen, okulları proje çöplüğüne dönüştüren Bursa İl Milli eğitim Müdürlüğü’ne Angarya Projelerin Amaca Ulaşması alanından ‘’0’’ veriyoruz.

OKULLAR ARASI EŞİTLİK-ADİL ATAMA

Bursa’da 2 bini aşkın eğitim kurumundan yalnızca yedisi Fen Lisesi, yalnızca biri Güzel Sanatlar Lisesi iken her mahallede İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu bulunmaktadır. Diğer okul türlerinde sınıf mevcudu 50’ye yaklaşmışken birçoğunun sınıf mevcudu 10’u bile bulmayan İmam Hatip Okulları’nın her olanağa sahip olması, okullar arası ayrımcılığın en bariz örneğidir. Mahallelerin ortaokulları öğrenci sayısının artması nedeniyle birer birer ikili eğitime geçerken, tam gün eğitim ve seyrek mevcutlu sınıf istiyorsan imam hatipler tek seçenek diyerek dayatma yapılmaktadır. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul türü planlaması ve imam hatip okullarına sundukları olanaklar bakımından eşitsizlikler yaratmaktadır.

Bu anlamda kentimizin en köklü okulları, proje okulu kavramı ile köklerinden, kurumsal kültürlerinden koparılmış, kritersiz öğretmen atamaları ile proje okulları adeta yandaş atama birimlerine dönüştürülmüştür. Bursa’da yüzlerce öğretmen başarıyla görev yaptıkları okullarından koparılmış, yerlerine kritersiz atamalar yapılmıştır. Bu adaletsiz düzen çocuklarımızın eğitim yaşantılarına olumsuzluklar yarattığı gibi yaratılan adaletsizliğe lise öğrencileri de tahammül edememiş, lise bahçeleri, haksızlığa karşı itirazın eylem alanlarına dönüşmüştür.

Adaletsizlik duygusuyla çocuklarımıza daha lise yıllarında karşılaştıran Sayın Alireisoğlu ’na Okullar Arası Eşitlik ve Adil Atama alanından “0” veriyoruz.





KAYIP ÖĞRENCİLER – OKULA KAZANDIRMA

Eğitimin sürekliliğini sağlamak devletin en temel görevleri arasında yer alır. Ülkemizde zorunlu eğitim süresi 12 yıl olduğuna göre, Bursa’da örgün eğitim çağındaki çocukları okula kazandırmak ve sürekliliğini sağlamak Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görevidir. Ancak eğitimdeki dinselleşme baskıları, imam hatip dayatmaları, bina ve derslik yetersizliği, paran kadar eğitim anlayışı, piyasaya çocuk işçi yetiştirme kaygıları Bursa’nın çocuklarını erken yaşlarda okuldan koparmaktadır.

Bursa’nın artan nüfusuna oranla öğrenci sayısı da her yıl artması gerekirken, son bir yılda öğrenci sayısı 78.167 azalmıştır. Bir yılda öğrenci sayısındaki 78 binlik azalma Bursa’nın kayıp 78 bin çocuğundan kaçının sanayiye çocuk işçi yapıldığını, kaçının tarikat ve cemaatlerin elinde olduğunu bilmesek de örgün eğitim çağındaki her bir öğrenciyi okula kazandırmanın başta Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aliresioğlu olmak üzere eğitimi yönetenlerin sorumluluğudur.

Bu yüzden “Bursa’nın 78 bin çocuğu nerede” diye soruyor ve Sayın Alireisoğlu’na KAYIP ÖĞRENCİLER – OKULA KAZANDIRMA alanından “0” veriyoruz.

KARNE GÖRÜŞÜ

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, eğitimde ciddi tahribatlar yaratan Bakan Yusuf Tekin’in aynı doğrultuda hareket eden küçük bir kopyası gibidir. Bu nedenle her yıl öğrenciye hitaben yazdığımız karne görüşünde bu yıl öğrenci velisi Yusuf Tekin’e sesleniyoruz:

Sayın veli,

Eğitim Ailede Başlar

Armut Dibine Düşmüştür!”