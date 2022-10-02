Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller
Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 8'i daha, olumsuz hava şartları sebebiyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.15 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
Ayrıca saat 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ve 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun sabah saatlerindeki 6 seferi de aynı gerekçeyle programdan kaldırılmıştı.
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