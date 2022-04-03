Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
Yine aynı gerekçeyle saat 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleride yapılamamıştı.
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