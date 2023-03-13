Bursa-İstanbul hattında 12 deniz otobüsü seferi iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle aksaklık olduğu bildirildi. BUDO'dan yapılan açıklamaya göre 12 sefer iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa ile İstanbul arasında 07.00 ila 18.30 saatleri arasındaki 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.
Yapılan açıklamaya göre; iptal edilen seferler şu şekilde:
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