Bursa Kestel'de tüfekli saldırı: Bir kişi yaralandı
Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen tüfekli saldırıda bir kişi yaralandı. Jandarma, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kestel ilçesi Kazancı mahallesi mevkiinde saat 17.00 sıralarında Muhammed D. (32), kiraladığı 16 F 7890 plakalı aracıyla Kazancı mevkiine gittiği sırada, plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan kendisine tüfekle ateş açıldı.
Muhammed D., defalarca ateş edilen araçta iki bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Arkadaşı tarafından İnegöl'deki özel bir hastanenin acil servisine götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: #acil servis #Bursa
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