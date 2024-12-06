Bursa Kestel'de tüfekli saldırı: Bir kişi yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen tüfekli saldırıda bir kişi yaralandı. Jandarma, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa Kestel'de tüfekli saldırı: Bir kişi yaralandı
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DHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 10:41

Kestel ilçesi Kazancı mahallesi mevkiinde saat 17.00 sıralarında  Muhammed D. (32), kiraladığı 16 F 7890 plakalı aracıyla Kazancı mevkiine gittiği sırada, plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan kendisine tüfekle ateş açıldı.

Muhammed D., defalarca ateş edilen araçta iki bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Arkadaşı tarafından İnegöl'deki özel bir hastanenin acil servisine götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Etiketler: #acil servis #Bursa

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