Yücel Kömlek tarafından katledilmişti! Bursa'daki kadın cinayetinde yeni ayrıntılar: Hak kazandığı ev için tazminatını almaya gidiyormuş...
Bursa'da, Yücel Kömlek'in (51), 8 el ateş edip öldürdüğü Selma Tarcan (46), bugün son yolculuğuna uğurlandı. Tarcan'ın, öldürüldüğü gün, iş yerinde biriken tazminatını anlaşmalı olarak alacağı ve hak kazandığı ev için TOKİ'ye ödeme yapacağı öğrenildi.
Yurt dışına yük taşıyan gemide elektrik görevlisi olarak çalışıp 6 ayın ardından Bursa'ya gelen Yücel Kömlek, otomobil kiraladıktan sonra aşırı alkol alıp, kendisinden ayrılmak isteyen, birlikte yaşadığı Selma Tarcan'ı dün saat 07.00 sıralarında takip etti.
Kömlek, işe gitmek için yol kenarında otobüs bekleyen Tarcan'a 8 el ateş etti. Tarcan, vücuduna isabet eden 5 kurşun ile hayatını kaybederken, Kömlek ise ruhsatsız silahıyla kendi yaşamına da son verdi.
HAK KAZANDIĞI EV İÇİN TAZMİNATINI ALACAKTI
Kentte bir market zincirinde aşçı yardımcısı olarak çalışan Selma Tarcan'ın, TOKİ'den ev almaya hak kazandığı öğrenildi.
İş yeriyle konuşan Tarcan'ın, çalışmak koşuluyla tazminatını anlaşmalı olarak alıp aynı gün TOKİ'nin hesabına yatıracağı da öğrenildi.
Selma Tarcan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınıp bugün Osmangazi ilçesinde Hamitler Celal Karakaş Camisi'ne getirildi.
Tarcan, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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