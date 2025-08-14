Bursa'nın plaka kodu ne? Bursa'nın plaka numarası kaç? Bursa ve ilçelerinin plaka harfleri...

Bursa plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

BURSA'NIN PLAKA KODU NEDİR?

Bursa’nın plaka kodu 16 olup, Türkiye’de hem sanayi hem de tarım kenti kimliğiyle öne çıkan illerden biridir.

Bursa’da araç plakaları, 16 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.

Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Bursa Plaka Kodunun Anlamı

Bursa’nın plaka kodu olan 16, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini alır.

16 sayısı, Bursa’nın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili simgesel kullanımlarda dikkat çeker.

Bursa ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Aşağıda Bursa’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Büyükorhan 16 AAB

Gemlik 16 GA, 16 GB, 16 GC

Gürsu 16 GR

Harmancık 16 H

İnegöl 16 N, 16 NA, 16 NB

İznik 16 İ

Karacabey 16 K, 16 KA, 16 KB

Keles 16 KL

Kestel 16 KS

Mudanya 16 M, 16 MA, 16 MB

Mustafakemalpaşa 16 MU, 16 MK

Nilüfer 16 N, 16 NA, 16 NB, 16 ND

Orhaneli 16 O

Orhangazi 16 OG, 16 OH

Osmangazi 16 OS, 16 OT, 16 OV

Yenişehir 16 Y, 16 YA, 16 YB

Yıldırım 16 Y, 16 YA, 16 YB