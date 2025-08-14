Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bursa'nın plaka kodu ne? Bursa'nın plaka numarası kaç? Bursa ve ilçelerinin plaka harfleri...

Bursa'nın plaka kodu ne? Bursa'nın plaka numarası kaç? Bursa ve ilçelerinin plaka harfleri...

14.08.2025 10:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bursa'nın plaka kodu ne? Bursa'nın plaka numarası kaç? Bursa ve ilçelerinin plaka harfleri...

Bursa’nın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Bursa ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Bursa plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

BURSA'NIN PLAKA KODU NEDİR?

Bursa’nın plaka kodu 16 olup, Türkiye’de hem sanayi hem de tarım kenti kimliğiyle öne çıkan illerden biridir.
Bursa’da araç plakaları, 16 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.
Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Bursa Plaka Kodunun Anlamı

Bursa’nın plaka kodu olan 16, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini alır.
16 sayısı, Bursa’nın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili simgesel kullanımlarda dikkat çeker.

Bursa ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Aşağıda Bursa’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Büyükorhan    16 AAB
Gemlik    16 GA, 16 GB, 16 GC
Gürsu    16 GR
Harmancık    16 H
İnegöl    16 N, 16 NA, 16 NB
İznik    16 İ
Karacabey    16 K, 16 KA, 16 KB
Keles    16 KL
Kestel    16 KS
Mudanya    16 M, 16 MA, 16 MB
Mustafakemalpaşa    16 MU, 16 MK
Nilüfer    16 N, 16 NA, 16 NB, 16 ND
Orhaneli    16 O
Orhangazi    16 OG, 16 OH
Osmangazi    16 OS, 16 OT, 16 OV
Yenişehir    16 Y, 16 YA, 16 YB
Yıldırım    16 Y, 16 YA, 16 YB

İlgili Konular: #türkiye #Bursa #Plaka