TOKİ tarafından hayata geçirilen projede Bursa'da ayrılan 17 bin 225 konutun hak sahipleri kura ile belirlenecek. Peki, Bursa TOKİ çekilişi tarihi belli oldu mu? 2026 Bursa TOKİ çekilişi ne zaman?

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ BELLİ OLDU MU?

Bursa TOKİ kura çekimi için henüz herhangi bir tarih açıklanmadı.

BURSA'YA 17 BİN SOSYAL KONUT KONTENJANI AYRILDI

Türkiye’nin en geniş kapsamlı konut projelerinden biri olarak gösterilen çalışma kapsamında Bursa ve ilçeleri için yaklaşık 17 bin konut planlandı. Proje, dar ve orta gelirli yurttaşların ev sahibi olmasını hedeflerken, kura süreci illere göre aşamalı olarak yürütülüyor.

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ 9-15 ŞUBAT TAKVİMİ

9-15 Şubat haftası takvimine göre; 9 Şubat Pazartesi günü Yozgat’ta 2 bin 858, Kütahya’da 3 bin 592, 10 Şubat Salı günü Bilecik’te 1419, 11 Şubat Çarşamba günü Çankırı’da 1753, 12 Şubat Perşembe günü Bolu’da 1950, 13 Şubat Cuma günü Tekirdağ’da 6 bin 865, Balıkesir’de 7 bin 548 konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 9-15 Şubat 2026 haftasında 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek. 15 Şubat’ta kurası çekilen il sayısı 57’ye hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111’e yükselecek.