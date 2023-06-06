Bursa Uludağ Üniversitesi'nin yeni Rektörü Ferudun Yılmaz kimdir?

AKP'li Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bursa Uludağ Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Feridun Yılmaz oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2023 - 16:52
Bursa Uludağ Üniversitesi'nin yeni Rektörü Ferudun Yılmaz kimdir?
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Resmi Gazete'de yayımlanan 06 Haziran 2023 Tarihli ve 32213 Sayılı kararnameye göre BUÜ’nün yeni Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz oldu. Bu gece 01.30’da yayımlanan Resmi Gazete’nin 2023/196 Kararnamesinde; “Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 inci, 3 üncü ve 7 inci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ferudun Yılmaz atanmıştır” ifadelerine yer verildi. Atama ile BUÜ’nün 9. Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz oldu.

PROF. DR. FERUDUN YILMAZ KİMDİR?

1969 yılı Bulgaristan doğumlu. Marmara Üniversitesi İİBF (İngilizce) mezunu. Yüksek Lisans ve doktorasını Uludağ Üniversitesi'nde yaptı. 2009 yılında profesör unvanı aldı. 2015 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına atandı.



Resmi Gazete Prof. Dr. Ferudun Yılmaz Bursa Uludağ Üniversitesi

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