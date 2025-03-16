Valilik saat verdi! Flaş 'fırtına' uyarısı: Çok kuvvetli geliyor!
Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda, yeni haftada havanın soğuması bekleniyor. Son olarak Ankara Valiliği, yurttaşlara "fırtına" uyarısı yaptı.
Ankara Valiliği, yarından itibaren kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olaylara karşı uyarıda bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'da beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat. Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı gaz zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar gibi risk ve olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır" denildi.
SAAT VERİLDİ
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saat 12.00 ile 22.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) March 16, 2025
Ankara’da beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat??
Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı gaz zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar gibi… pic.twitter.com/oPl2gH3fzB
En Çok Okunan Haberler
-
- Yandaşın 'sınav belgesinde' hatalar zinciri!
- Gece kulubünde büyük facia
- ABD savaş uçakları harekete geçti!
- İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan uyardı
- İmamoğlu 'turpun büyüğünü' Trabzon'da gösterdi
- Cenazesine katılamadı: Nedenini gözyaşları ile anlattı
- Bakanlık, ünlü bal markasını ifşa etti
- Devlet Bahçeli neden fotoğraf vermiyor?
- 6 bin ailenin geçim kaynağı
- Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti!