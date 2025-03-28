Meteoroloji açıkladı: 28 Mart 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 28.03.2025 - 09:24

Güncelleme: 28.03.2025 - 09:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak Marmara, Ege, Burdur ve Eskişehir çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların öğle saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Rüzgârın, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Sabah saatlerinden itibaren Edirne çevreleri ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 12°C, 20°C

Sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 21°C

Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı

Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 27°C

Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerden başlayarak zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 11°C, 22°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 16°C, 25°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 22°C

Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 14°C, 21°C

Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Öğle saatlerinden sonra Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 16°C, 25°C

Öğle saatlerinden sonra batı kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 16°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C, 26°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 7°C, 23°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 13°C, 20°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu