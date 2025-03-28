Meteoroloji açıkladı: 28 Mart 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Mart Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; bugün sabah saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak Marmara, Ege, Burdur ve Eskişehir çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak Marmara, Ege, Burdur ve Eskişehir çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI
Yağışların öğle saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
Rüzgârın, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Sabah saatlerinden itibaren Edirne çevreleri ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezinde kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 12°C, 20°C
Sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 21°C
Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı
Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 15°C, 27°C
Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerden başlayarak zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 11°C, 22°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 16°C, 25°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 22°C
Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 14°C, 21°C
Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Öğle saatlerinden sonra Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 16°C, 25°C
Öğle saatlerinden sonra batı kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 16°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 12°C, 26°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARABÜK 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 7°C, 23°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 13°C, 20°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 0°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
En Çok Okunan Haberler
-
- Chery'nin fabrika açıklaması şok etkisi yarattı!
- Saraçhane eylemleri sonrası Erdoğan'a destek azaldı mı?
- Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki!
- Muhalif kanallara 'İmamoğlu' cezası
- 'Bir avuç rezil' sözlerine Melek Baykal'dan sert tepki!
- Mahkemeden o siteye erişim engeli!
- Yandaş Sabah, Erdoğan’ı böyle yalanladı!
- Berkay Gezgin hakkında yeni gelişme
- Hastaneye sevk edilen Mahir Polat için yeni gelişme
- İmamoğlu'nun adaylığı resmen açıklandı!