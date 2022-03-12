Bursa Valisi Yakup Canbolat uyardı: ‘Sokağa çıkmayın’

12 Mart 2022 Cumartesi, 16:26

Bursa Valisi Canbolat sosyal medya hesabı Twitter'dan, meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı beklendiğini kaydederek yurttaşlara uyarıda bulundu. Vali paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli hemşehrilerim, meteorolojik verilere göre ilimizde (özellikle ilimizin kuzeyinde) akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklenmekte olup, saat 20.00-07.00 arası trafiğe, özellikle şehirlerarası trafiğe çıkılmamasını, çıkılacaksa kar lastiği ile çıkılmasını istirham ediyorum.”