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Bursa yanıyor... Athena konseri yarıda kesildi: 'Sakin bir şekilde alanı boşaltın'

Bursa yanıyor... Athena konseri yarıda kesildi: 'Sakin bir şekilde alanı boşaltın'

26.07.2025 23:56:00
Güncellenme:
DHA
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Bursa yanıyor... Athena konseri yarıda kesildi: 'Sakin bir şekilde alanı boşaltın'

Bursa’da Orhaneli ile Kestel- Gürsu hattında çıkan ve söndürme çalışmaları devam eden orman yangınları, kentteki etkinlikleri de etkiledi. Athena konseri yarıda kesildi.

Bursa’da Orhaneli ile Kestel- Gürsu hattında çıkan ve söndürme çalışmaları devam eden orman yangınları, kentteki etkinlikleri de etkiledi. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen Athena Grubu’nun konseri, yangınlar nedeniyle yarıda kesildi. 

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Grubun solisti Gökhan Özoğuz, sahneden yaptığı açıklamada, “Bursa’daki yangın nedeniyle konseri sonlandırmamızı söylediler. Sakin bir şekilde alanı boşaltın” ifadelerini kullandı. 

Ardından grup sahneden ayrıldı.

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