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Bursa yine sallandı... Naci Görür'den korkutan açıklama!

Bursa yine sallandı... Naci Görür'den korkutan açıklama!

2.07.2025 14:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bursa yine sallandı... Naci Görür'den korkutan açıklama!

Gemlik ilçesi, dün meydana gelen iki depremin ardından bugün de 4.3 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Prof. Dr. Naci Görür, "Tehlikeli bir yer. Yerleşim itibariyle itina gerektiriyor. Er veya geç olabilecek büyük bir deprem ciddi zarar verebilir" açıklamasında bulundu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün 3.9 ve 4.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından, bugün de 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

"TEHLİKELİ BİR YER"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da yine 4,4 deprem. Bu deprem Gemlik Fayı üzerinde. KAF’ın güney kolu üzerinde. Kuzey kolda enerji birikimi fazla olduğu için burası da etkileniyor. Tehlikeli bir yer. Yerleşim itibariyle itina gerektiriyor. Er veya geç olabilecek büyük bir deprem ciddi zarar verebilir. DEPREM DİRENÇLİ GEMLİK üzerinde ciddiyetle durulmalıdır."


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