Bursa yine sallandı... Naci Görür'den korkutan açıklama!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün 3.9 ve 4.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından, bugün de 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

"TEHLİKELİ BİR YER"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da yine 4,4 deprem. Bu deprem Gemlik Fayı üzerinde. KAF’ın güney kolu üzerinde. Kuzey kolda enerji birikimi fazla olduğu için burası da etkileniyor. Tehlikeli bir yer. Yerleşim itibariyle itina gerektiriyor. Er veya geç olabilecek büyük bir deprem ciddi zarar verebilir. DEPREM DİRENÇLİ GEMLİK üzerinde ciddiyetle durulmalıdır."



