Bursa'da 13 günde 10 motosiklet ile 3 bisiklet çalan şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 17.05.2023 - 20:01

Güncelleme: 17.05.2023 - 20:01

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde, 13 gün önce bir caminin bahçesinden motosiklet çalındı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alıp, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

13 GÜNDE 13 HIRSIZLIK

Hırsızın izini süren polis ekipleri, şüphelinin 13 gün boyunca 3 bisiklet, 10 motosiklet olmak üzere 13 ayrı hırsızlık olayına karıştığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Selçuk K. olduğu tespit edildi. İkamet adresi belirlenen Selçuk K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık anları ise çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.