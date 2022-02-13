Bursa'da 14 saniyede 100 bin liralık cep telefonu hırsızlığı
Bursa'da bir cep telefonu mağazasının camını kırarak 14 saniyede yaklaşık 100 bin lira değerindeki cep telefonlarını çalan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi'ndeki mağazaya gelen cerrahi maskeli 2 şüpheli, çevreyi kontrol ettikten sonra iş yerinin yanından aldıkları bordür taşla dükkanın camını kırdı.
Şüphelilerden biri dışarıda beklerken, içeri giren kişi, 7 son model cep telefonunu çaldı. Hırsızlar olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, iş yerine ait güvenlik kameralarını inceledi.
Faillerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Kamera kayıtlarında 14 saniyede, hırsızların çevreyi gözetlemesi, birinin yerden bordür taşı alarak camı kırıp içeriden telefonların çalması yer alıyor.
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