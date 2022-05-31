Bursa'da 14 yaşındaki Cenk, denizde boğuldu
Bursa’nın Gemlik ilçesinde, kıyafetlerini çıkarıp, denize giren Cenk Ayhan (14) boğuldu. Ayhan'ın cansız bedeni, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Olay, 31 Mayıs Salı günü saat 17.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. 3 No’lu sahildeki Kayıkhane bölgesinden denize giren kişinin boğulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğulan kişinin yeri, balıkçılar tarafından tespit edildi. Çevreden biri, suya girerek boğulan kişiyi kıyıya çıkardı.
Sahilde bank üzerinde kıyafetleri bulunan kişinin, Cenk Ayhan olduğu tespit edildi. Polisler ve balıkçılar tarafından kıyıya çekilen genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.
KURTARILAMADI
Yapılan kontrolde hayati fonksiyonlara rastlanılamayan Cenk Ayhan, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’ndeki müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- 'Arkadaşlar nerede kalmıştık?'
- Siirt'te patlama: 1 asker şehit
- Bebek sahilinde ikinci skandal: Gözaltına alındı
- Bursa'daki fabrika patlamasında yeni gelişme
- 'Artık birlik ve beraberlik olmaz'
- Benzinde dudak uçuklatan tahmin
- Van'da, Hint gölet balıkçıl kuşu görüldü
- Freni patlayan su tankeri dehşet saçtı
- Kadıköy’de ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi
- İki tramvay böyle çarpıştı
En Çok Okunan Haberler
-
- O fabrika sökülüyor!
- Mahkeme kararını açıkladı: 119 yıl
- Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü!
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- Kaftancıoğlu Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda
- 'Feriştahınız gelse diz çöktüremez bize'
- Diyanet Kuran meali yasaklattı
- Kim bu Türkiye Devlet Fedaileri?
- 'Görevli yanlış anlamış'
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler