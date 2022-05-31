Bursa'da 14 yaşındaki Cenk, denizde boğuldu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, kıyafetlerini çıkarıp, denize giren Cenk Ayhan (14) boğuldu. Ayhan'ın cansız bedeni, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

DHA
31 Mayıs 2022 Salı, 17:46
Bursa'da 14 yaşındaki Cenk, denizde boğuldu
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Olay, 31 Mayıs Salı günü saat 17.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. 3 No’lu sahildeki Kayıkhane bölgesinden denize giren kişinin boğulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğulan kişinin yeri, balıkçılar tarafından tespit edildi. Çevreden biri, suya girerek boğulan kişiyi kıyıya çıkardı.

Sahilde bank üzerinde kıyafetleri bulunan kişinin, Cenk Ayhan olduğu tespit edildi. Polisler ve balıkçılar tarafından kıyıya çekilen genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.

KURTARILAMADI

Yapılan kontrolde hayati fonksiyonlara rastlanılamayan Cenk Ayhan, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’ndeki müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bursa Gemlik boğulma

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