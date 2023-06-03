Bursa'da 16 yaşındaki çocuk araçla kaza yaptı: 4 yaralı

Yayınlanma: 03.06.2023 - 11:21

Güncelleme: 03.06.2023 - 11:39

Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında Arda Ç.'nin kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Yusuf D.'nin (29) idaresindeki araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Yusuf D., Arda Ç., Damlanur İ. (15) Enes K. (17) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından inceleme yapan polis ekipleri hastanede, kazaya karışan araç sürücülerine alkol testi yaptı. Arda Ç.'nin 2.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Arda Ç., Damlanur İ., (15) ve Enes K.'nin araçla gezmeye çıktıkları öncesinde de alkollü içki aldıkları öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.