Bursa'da 2 gün önce doğan bebek annesini emdikten sonra hareketsiz bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gün önce dünyaya gelen Kadra isimli bebek, annesi emzirdikten sonra hareketsiz şekilde bulundu. Ebeveynlerinin fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan bebek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Olay, Esentepe Mahallesi Esentepe Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. 5 Ağustos'ta 'Kadra' isimli bir erkek çocuğu dünyaya getiren Suriye uyruklu Yasemin Yahya, bebeğini emzirdikten sonra beşiğine yatırdı.
Sabah uyanan Yasemin ve Enes Yahya çifti, oğullarını hareketsiz görünce özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirdi. Kadra bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeğin emzirme sonrası nefes borusuna anne sütü kaçtığı tahmin ediliyor. Bebeğin kesin ölüm nedeninin otopsi raporu ile belli olacağı öğrenildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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