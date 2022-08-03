9 aylık Tuğba Nur bebek, koronavirüsten yaşamını yitirdi

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Ankara Şehir Hastanesi'nde kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 9 aylık Tuğba Nur Sarı, koronavirüsten yaşamını yitirdi.

DHA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:29

Mersin'de oturan Fatma ve Mehmet Yasin Sarı çiftinin 7 çocuklarından 9 aylık Tuğba Nur Sarı, bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tuğba Nur bebek, tedavi görürken koronavirüse yakalandı. Sarı, dün akşam saatlerinde hastanede yaşamını yitirdi.

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Ankara Şehir Hastanesi koronavirüs bebek

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