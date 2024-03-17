Bursa’da 4 öğrenci kapanan okulda mahsur kaldı

Bursa’da ders çalışırken saate bakmayan 4 öğrenci, okulda mahsur kaldı. Yanlarında telefon bulunmayan öğrenciler, seslerini okulun en üst katındaki bir sınıfın camına çıkarak duyururken, öğretmenlerden birinin gelmesiyle öğrenciler kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 09:34
Bursa’da 4 öğrenci kapanan okulda mahsur kaldı
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Merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi’nde, destekleme ve yetiştirme kursları biten 4 arkadaş, ders çalışmak için boş olan sınıfa girdi.

Bir süre ders çalışan öğrenciler, okuldan çıkmak isteyince kapının kapalı olduğunu ve kimsenin bulunmadığını gördü. Bunun üzerine çaresiz kalan ve yanlarında telefon olmayan öğrenciler, okulun camına çıkarak çevreden geçen insanlara seslerini duyurmayı çalıştı.

Çevredeki vatandaşlar öğrencileri fark edince durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri ve itfaiye ekipleri, okul yetkililerine ulaştı.

Kısa süre sonra, okulda öğretmen olarak görev yapan kişinin kapıyı açmasıyla öğrenciler kurtarıldı.


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