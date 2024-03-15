İstanbul ve Bursa'da FETÖ operasyonu: 10 kişi yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Eşzamanlı operasyonlarda İstanbul'da 9, Bursa'da ise 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.
Geçmiş operasyonlarda gözaltına alınan itirafçılardan elde edilen bilgilere dayanarak, şüphelileri yakalamak için iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda İstanbul'da 9 Bursa'da ise 1 kişi yakalandı.
Firari olan 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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