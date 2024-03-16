Bursa'da feci kaza... Yaralılar arasında bebek de var!

Yayınlanma: 16.03.2024 - 15:34

Güncelleme: 16.03.2024 - 15:56

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Yeşilbarış Sokak üzerinde saat 13.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Yeşilbarış Sokak’ta seyir halinde olan sürücü Fatih Y. (48) yönetimindeki 16 M 06164 plakalı özel halk minibüsü, Sipahi Sokak’ta seyreden ve sürücü Nur Melek A. (27) yönetimindeki 16 ADB 656 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonucunda otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan yolcu Kader B. (43) ve minibüsteki yolcular Şifanur A. (28) ile 7 aylık çocuğu Ali Zeyd A. yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin, kazayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.