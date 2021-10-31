Bursa'da 7 araç birbirine girdi: 1'i ağır 10 yaralı
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Esentepe Köprülü Kavşağı girişinde henüz bilinmeyen nedenle 7 araç birbirine girdi. Kazada araçlardaki bazı yolcu ve sürücüler yola savrulurken, bazı kişiler de bulundukları yerlerde sıkıştı.
10 kişinin yaralandığı kazada cadde savaş alanına döndü. 7 aracın hasar gördüğü kazada 3 araç kullanılamaz hale geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza sonrası polis ekipleri, başka bir kaza ihtimaline karşı köprülü kavşağı araç geçişine kapattı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Video Haberler
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp uyardı: Son 2 gün!
- Bir yeraltı dünyası liderine daha tahliye
- Erdoğan görevden aldı
- Erdoğan’ın çenesini nasıl kırdığını anlattı
- Gökmen Karadağ'dan ayrılık mesajı
- Ödüllü polis 25 kilo 'eroin' ile yakalandı
- BİM ve ŞOK 'fahiş fiyat' cezasından sonra harekete geçti
- Volkan Demirel'in paylaşımına Fenerbahçelilerden tepki!
- Diyanet'ten düğün fotoğraflarına 'teşhircilik' çıkışı
- Erbakan haklı çıktı deyip anlattı