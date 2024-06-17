Bursa'da acı olay: Sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Yayınlanma: 17.06.2024 - 21:16

Güncelleme: 17.06.2024 - 21:25

İznik ilçesinde, serinlemek için sulama kanalına giren 13 yaşındaki çocuk, kısa sürede gözden kayboldu. Çevredekiler ise durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerine dalgıç polisleri çağırdı.

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Polis ve itfaiye ekipleri ise arama çalışmalarına karadan destek verdi. Yapılan çalışmalar sonucu dalgıç polisler çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Karaya çıkartılan çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.