Bursa'da feci kaza... Otomobil ile tanker çarpıştı: Ölü ve yaralı var!
İznik ilçesinde çimento tankerine çarpan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kazanın ardından tankerde çıkan yangın ise, ekipler tarafından söndürüldü.
İznik-Orhangazi kara yolu Boyalıca Mahallesi yakınlarında İrfan G. (54) idaresindeki çimento yüklü tanker, Okan K., yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Okan K., olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu olarak bulunan Gültekin S. ise ağır yaralandı.
YARALININ SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Gültekin S.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Bu arada kazanın ardından tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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