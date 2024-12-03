Bursa'da akılalmaz olay: Annesinin emzirirken uyuyup üzerine yattığı bebek öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, annesinin yatakta emzirirken uyuyup üzerine yattığı iddia edilen 40 günlük Yaman adlı bebek, boğuldu.

Bursa'da akılalmaz olay: Annesinin emzirirken uyuyup üzerine yattığı bebek öldü
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DHA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 13:19

Olay, saat 09.00 sıralarında İnegöl'e bağlı Huzur Mahallesi 162'nci Sokak'ta, Sacit (36)-Suna T. (30) çiftinin evinde meydana geldi. İddiaya göre; Suna T., 40 günlük oğlu Yaman'ı yatakta emzirmeye başladı. O sırada uykuya dalan anne, bebeğinin üzerine yattı.

Kısa süre sonra uyanan anne, bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaman bebeğin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 


Etiketler: #Bursa #İnegöl #bebek

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