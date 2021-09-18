Bursa'da apartta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Bursa'da, apartta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan apart işletmecisi Cengiz Karadoğan hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Olayın ardından 9 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, dün akşam merkez Osmangazi ilçesinde bulunan apartta meydana geldi. Akraba olan Vedat Ö., Hüseyin Ö., Onur Ö., aralarında bilinmeyen nedenle husumet bulunan Cengiz Karadoğan’ın çalıştığı aparta gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Vedat Ö., Hüseyin Ö., Onur Ö. ve Cengiz Karadoğan, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan Cengiz Karadoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Vedat Ö., Hüseyin Ö. ve Onur Ö.'nün ise sağlık durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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