Bursa'da aranan kişinin cesedi baraj gölünde bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan kişinin baraj gölünde cesedine ulaşıldı.

AA
Yayınlanma: 26.06.2024 - 20:56
Bursa'da aranan kişinin cesedi baraj gölünde bulundu
Abone Ol google-news

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Akhisar Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Emrah Ulucan (30) için ailesi arama çalışması başlattı.

Ulucan'ı bulamayan ailesi, daha sonra polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

Babasultan Baraj Gölü'nde bir kişinin su üstünde hareketsiz durduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kıyıya çıkardığı şahsın öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede, cesedin kayıp Emrah Ulucan'a ait olduğu tespit edildi. Ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Bursa haberleri baraj gölü haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler