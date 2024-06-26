Bursa'da aranan kişinin cesedi baraj gölünde bulundu

Yayınlanma: 26.06.2024 - 20:56

Güncelleme: 26.06.2024 - 20:56

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Akhisar Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Emrah Ulucan (30) için ailesi arama çalışması başlattı.

Ulucan'ı bulamayan ailesi, daha sonra polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

Babasultan Baraj Gölü'nde bir kişinin su üstünde hareketsiz durduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kıyıya çıkardığı şahsın öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede, cesedin kayıp Emrah Ulucan'a ait olduğu tespit edildi. Ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.